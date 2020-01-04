08:28
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, 3 января
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, 3 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика

      38 Читати новину українською
      Когда украинцы впервые идут на работу / alyg.blog

      По статистике молодые украинцы устраиваются на работу довольно рано: 69% сделали это в возрасте до 20 лет. А каждый третий опрашиваемый уверен, что самое главное, чего его научила первая работа, это умение работать с людьми.

      Данные опроса OLX Работа свидетельствуют о том, что 17% украинцев начали поиски первой работы и получили рабочее место в 14-16 лет, в 17-18 лет – 31%, а еще 20% получили первую работу в 19-20 лет. Только 2% граждан устроились впервые на работу после 24 лет.

      Читайте также: Когда и куда украинцы съезжают от родителей

      когда украинцы ищут на первую работу инфографика 24 канал
      Когда украинцы ищут первую работу / Инфографика 24 канал

      • Каковы были причины поиска первой работы:
      • желание заработать – для 40,06% опрошенных;
      • желание получить опыт – 22,14%;
      • просто возможность получить эту работу – 31,97%.
      • Как искали работу:
      • Получили предложение от друзей или знакомых – 41%;
      • Устроили родители – 21%;
      • Предложили в учебном заведении – 18%;
      • Через листовку, газету или сайт – 13,5%.
      • По данным опроса robota.ua, основными проблемами при трудоустройстве являются:
      • 60% – низкая заработная плата;
      • 45% – нежелание работодателей принимать работников без опыта;
      • 40% – неудобные условия труда;
      • 37% – нечеткая формулировка работодателей своих требований к будущим работникам.

      Опросы OLX Работа проводилось в октябре 2019 года, в котором приняли участие 20 000 респондентов.

      Мы найдем вас и ликвидируем, как Сулеймани, – Трамп эмоционально обратился к террористам
      сегодня
      329
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Публикации Инфографика Работа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 38
      сегодня , 01:34 Это был постапокалипсис: впечатляющий рассказ "киборга" о боях за Донецкий аэропорт
      Віталій Дейнега 271
      3 января , 22:47 Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
      Едуард Хомченко 2606
      3 января , 22:33 Главные новости 3 января: новый "слив" из кабинета Трубы, поездки нардепов в ОАЭ, дело Арбузова
      Ірина Кошанська 348
      3 января , 21:49 Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 273
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук