В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика

По статистике молодые украинцы устраиваются на работу довольно рано: 69% сделали это в возрасте до 20 лет. А каждый третий опрашиваемый уверен, что самое главное, чего его научила первая работа, это умение работать с людьми.

Данные опроса OLX Работа свидетельствуют о том, что 17% украинцев начали поиски первой работы и получили рабочее место в 14-16 лет, в 17-18 лет – 31%, а еще 20% получили первую работу в 19-20 лет. Только 2% граждан устроились впервые на работу после 24 лет.

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Когда украинцы ищут первую работу / Инфографика 24 канал

Каковы были причины поиска первой работы:

желание заработать – для 40,06% опрошенных;

желание получить опыт – 22,14%;

просто возможность получить эту работу – 31,97%.

Как искали работу:

Получили предложение от друзей или знакомых – 41%;

Устроили родители – 21%;

Предложили в учебном заведении – 18%;

Через листовку, газету или сайт – 13,5%.

По данным опроса robota.ua, основными проблемами при трудоустройстве являются:

60% – низкая заработная плата;

45% – нежелание работодателей принимать работников без опыта;

40% – неудобные условия труда;

37% – нечеткая формулировка работодателей своих требований к будущим работникам.

Опросы OLX Работа проводилось в октябре 2019 года, в котором приняли участие 20 000 респондентов.