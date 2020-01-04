В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
За статистикою молоді українці влаштовуються на роботу досить рано: 69% зробили це у віці до 20 років. А кожен третій опитуваний впевнений, що найголовніше, чого його навчила перша робота, це вміння працювати з людьми.
Дані опитування OLX Робота свідчать про те, що 17% українців почали пошуки першої роботи і отримали робоче місце в 14-16 років, у 17-18 років – 31%, а ще 20% отримали першу роботу в 19-20 років. Тільки 2% громадян влаштувались вперше на роботу після 24 років.
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Коли українці шукають першу роботу / Інфографіка 24 канал
- Які були причини пошуку першої роботи:
- бажання заробити – для 40,06% опитаних;
- бажання отримати досвід – 22,14%;
- просто можливість отримати цю роботу – 31,97%.
- Як шукали роботу:
- Отримали пропозицію від друзів або знайомих – 41%;
- Влаштували батьки – 21%;
- Запропонували в навчальному закладі – 18%;
- Через листівку, газету або сайт – 13,5%.
- За даними опитування robota.ua, основними проблемами при працевлаштуванні є:
- 60% – низька заробітна плата;
- 45% – небажання роботодавців приймати працівників без досвіду;
- 40% – незручні умови праці;
- 37% – нечітке формулювання роботодавців своїх вимог до майбутніх працівників.
Опитування OLX Робота проводилося в жовтні 2019 року, в якому взяли участь 20 000 респондентів.