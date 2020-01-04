В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка

За статистикою молоді українці влаштовуються на роботу досить рано: 69% зробили це у віці до 20 років. А кожен третій опитуваний впевнений, що найголовніше, чого його навчила перша робота, це вміння працювати з людьми.

Дані опитування OLX Робота свідчать про те, що 17% українців почали пошуки першої роботи і отримали робоче місце в 14-16 років, у 17-18 років – 31%, а ще 20% отримали першу роботу в 19-20 років. Тільки 2% громадян влаштувались вперше на роботу після 24 років.

Читайте також: Коли і куди українці з’їжджають від батьків



Коли українці шукають першу роботу / Інфографіка 24 канал

Які були причини пошуку першої роботи:

бажання заробити – для 40,06% опитаних;

бажання отримати досвід – 22,14%;

просто можливість отримати цю роботу – 31,97%.

Як шукали роботу:

Отримали пропозицію від друзів або знайомих – 41%;

Влаштували батьки – 21%;

Запропонували в навчальному закладі – 18%;

Через листівку, газету або сайт – 13,5%.

За даними опитування robota.ua, основними проблемами при працевлаштуванні є:

60% – низька заробітна плата;

45% – небажання роботодавців приймати працівників без досвіду;

40% – незручні умови праці;

37% – нечітке формулювання роботодавців своїх вимог до майбутніх працівників.

Опитування OLX Робота проводилося в жовтні 2019 року, в якому взяли участь 20 000 респондентів.