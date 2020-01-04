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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка

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      Коли українці вперше ідуть на роботу / 24tv.ua

      За статистикою молоді українці влаштовуються на роботу досить рано: 69% зробили це у віці до 20 років. А кожен третій опитуваний впевнений, що найголовніше, чого його навчила перша робота, це вміння працювати з людьми.

      Дані опитування OLX Робота свідчать про те, що 17% українців почали пошуки першої роботи і отримали робоче місце в 14-16 років, у 17-18 років – 31%, а ще 20% отримали першу роботу в 19-20 років. Тільки 2% громадян влаштувались вперше на роботу після 24 років

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      коли українці шукають першу роботу інфографіка 24 канал
      Коли українці шукають першу роботу / Інфографіка 24 канал

      • Які були причини пошуку першої роботи:
      • бажання заробити – для 40,06% опитаних;
      • бажання отримати досвід –  22,14%;
      • просто можливість отримати цю роботу –  31,97%.
      • Як шукали роботу:
      • Отримали пропозицію від друзів або знайомих – 41%;
      • Влаштували батьки – 21%;
      • Запропонували в навчальному закладі – 18%;
      • Через листівку, газету або сайт – 13,5%.
      • За даними опитування robota.ua, основними проблемами при працевлаштуванні є:
      • 60% –  низька заробітна плата;
      • 45% –  небажання роботодавців приймати працівників без досвіду;
      • 40% – незручні умови праці;
      • 37% –  нечітке формулювання роботодавців своїх вимог до майбутніх працівників.

      Опитування OLX Робота проводилося в жовтні 2019 року, в якому взяли участь 20 000 респондентів.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Публікації Інфографіка Робота
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