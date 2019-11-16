Коли і куди українці з’їжджають від батьків

Понад 75% людей в Україні хоча б раз за своє життя переїжджали від батьків, щоб жити окремо. З яких причин вони з’їжджають та який відсоток молоді має власне житло після переїзду – дізнайтеся нижче.

З 78% українців, які переїжджали від батьків, 6% робили це двічі, а 10% повернулися і після відокремлення знову живуть з родичами. Такі результати опитування, яке провели аналітики OLX.Нерухомість.

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У якому віці з’їжджають і куди?

Рідну оселю і батьків українці найчастіше залишають у 18-20 років – 39% опитаних. При тому три з десяти вказали, що з’їхали у власне помешкання, чверть – у гуртожиток. Люди до 45 років під час першого переїзду обирають орендне житло. Люди 45+ з’їжджають у власне помешкання – таких 38%.



Куди українці переїжджають від батьків / інфографіка 24 каналу



У якому віці українці переїжджають від батьків / інфографіка 24 каналу

Хто хоче жити з батьками? Виявляється, майже ніхто. Троє з чотирьох українців, які з’їхали, не хочуть повертатися до батьків.

А ті, хто знову повернулися до рідних, знову бажали б відокремлення – 73% опитаних. Ті, хто все ж хотіли б повернулися, роблять це через відчуття близькості до рідних або необхідність піклування про батьків. А можливість економії чи інша фінансова вигода цікавлять українців менше – 15% проти 53%.

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Чому люди переїжджають

Освіта і кохання – рушії переїзду. У ТОПі причин переїзду – навчання в іншому місті (чверть опитаних), а також шлюб – 21%. Через неоформлені стосунки і бажання жити з партнером переїжджають 17% українців.

З них частіше з’їжджають від батьків, щоб жити із жінкою, чоловіки – 15% і трохи менше

жінки – 13%. А шлюб навпаки, популярніша причина переїзду серед жінок – 27% проти 23% чоловіків. Також жінки з більшою ймовірністю з’їдуть від батьків через навчання в іншому місті – 30% проти 25% чоловіків. Кожен десятий українець покидає сім’ю, бо хоче жити сам.



Чому українці переїжджають від батьків / інфографіка 24 каналу

Критерії вибору житла

Більше половини українців – 60% живуть окремо від батьків у власному помешканні. А 3 з 10 – в орендованому. Житло у 44% шукали собі нерухомість через спеціальні сайти. 37% за старими методами через знайомих і рідних.

За відповідями респондентів стає зрозуміло: основні три критерії – розташування (42%), вартість житла – 35% і на третьому місці – стан помешкання (29%).

Цікаве ставлення до вартості житла: як важливий критерій його відзначили люди, які живуть у гуртожитку, а для тих, хто переїхав у орендне житло чи власне – поставили його на сьоме місце.

Для них важливішою є кількість кімнат і інфраструктура району. 20% опитаних не вирішували, де їм жити, оскільки отримали житло у спадок, подарунок чи безкоштовно на роботі.

Рідко українці звертають увагу на поверх, озеленення місцевості та вік будівлі.

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