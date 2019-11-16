Когда и куда украинцы съезжают от родителей

Более 75% людей в Украине хотя бы раз за свою жизнь переезжали от родителей, чтобы жить отдельно. По каким причинам они съезжают и какой процент молодежи имеет собственное жилье после переезда – узнайте ниже.

Из 78% украинцев, которые переезжали от родителей, 6% делали это дважды, а 10% вернулись и после отделения снова живут с родственниками. Таковы результаты опроса, который провели аналитики OLX.Недвижимость.

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В каком возрасте съезжают и куда?

Родной дом и родителей украинцы чаще всего покидают в 18-20 лет – 39% опрошенных. При том трое из десяти указали, что съехали в собственное жилье, четверть – в общежитие. Люди до 45 лет во время первого переезда выбирают арендное жилье. Люди 45+ съезжают в свое жилье – таких 38%.



Куда украинцы переезжают от родителей / инфографика 24 канала



В каком возрасте украинцы переезжают от родителей / инфографика 24 канала

Кто хочет жить с родителями? Оказывается, почти никто. Трое из четырех украинцев, которые съехали из родительского дома, не хотят возвращаться к родителям. А те, кто снова вернулся к родным, опять хотели бы отделения – 73% опрошенных. Те, кто все же хотел бы вернуться, делают это из-за ощущения близости к родным или необходимости заботы о родителях. А возможность экономии или другая финансовая выгода интересуют украинцев меньше – 15% против 53%.

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Почему люди переезжают

Образование и любовь – двигатели переезда. В топе причин переезда – учеба в другом городе (четверть опрошенных), а также брак – 21%. Из-за неоформленных отношений и желания жить с партнером переезжают 17% украинцев.

Из них чаще съезжают от родителей, чтобы жить с женщиной, мужчины – 15% и немного меньше

женщины – 13%. А брак наоборот, более популярная причина переезда среди женщин – 27% против 23% мужчин. Также женщины с большей вероятностью съедут от родителей из-за учебы в другом городе – 30% против 25% мужчин. Каждый десятый украинец покидает семью, потому что хочет жить сам.



Почему украинцы переезжают от родителей / инфографика 24 канала

Критерии выбора жилья

Больше половины украинцев – 60% – живут отдельно от родителей в собственном доме. А 3 из 10 – в арендованном. Жилье 44% искали себе через специальные сайты. 37% – по старым методам через знакомых и родных.

По ответам респондентов становится понятно: основные три критерия – расположение (42%), стоимость жилья – 35% и на третьем месте – состояние квартиры (29%).

Интересное отношение к стоимости жилья: как важный критерий, его отметили люди, которые живут в общежитии, а для тех, кто переехал в арендное жилье или собственное – поставили его на седьмое место.

Для них важнее количество комнат и инфраструктура района. 20% опрошенных не решали, где им жить, поскольку получили жилье в наследство, в подарок или бесплатно на работе.

Редко украинцы обращают внимание на этаж, озеленение местности и возраст здания.

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