Какой средний возраст у европейца и украинца

В 2018 году средний возраст населения ЕС составил 43,1. Между тем украинцу в среднем 40,6 лет.

Среди стран-членов ЕС средний возраст был ниже 40 лет в Люксембурге, Кипре и Ирландии, где зафиксирован самый низкий средний возраст (37,3 года). Такие данные опубликовал Евростат.

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Значительно выше средний возраст населения в Германии (46 лет) и Италии (46,3 года).

Замечание. Средний возраст – это не продолжительность жизни, а показатель того, сколько лет европейцу в среднем.

Эксперты прогнозируют, что средний возраст ЕС в течение следующих трех десятилетий увеличится на 3,8 года. Он будет 46,9 лет до 2050 года.

Эта закономерность будет повторяться в каждой из стран-членов ЕС. Однако средний возраст населения вырастет на 8 лет или больше на Кипре, Мальте, в Польше и Словакии.

На другом конце диапазона возрастные профили Дании, Бельгии, Франции, Германии и Швеции. Эти страны будут развиваться более медленными темпами, поскольку средний возраст там увеличится менее чем на 3 года.



Как изменится планета до 2050 года / Инфографика 24 канала