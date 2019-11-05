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      Какой средний возраст у европейца и украинца

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pixabay.com

      В 2018 году средний возраст населения ЕС составил 43,1. Между тем украинцу в среднем 40,6 лет.

      Среди стран-членов ЕС средний возраст был ниже 40 лет в Люксембурге, Кипре и Ирландии, где зафиксирован самый низкий средний возраст (37,3 года). Такие данные опубликовал Евростат.

      Интересно: Как изменилось количество украинцев с начала 2019 года: печальная статистика

      Значительно выше средний возраст населения в Германии (46 лет) и Италии (46,3 года).

      Замечание. Средний возраст – это не продолжительность жизни, а показатель того, сколько лет европейцу в среднем.

      Эксперты прогнозируют, что средний возраст ЕС в течение следующих трех десятилетий увеличится на 3,8 года. Он будет 46,9 лет до 2050 года.

      Эта закономерность будет повторяться в каждой из стран-членов ЕС. Однако средний возраст населения вырастет на 8 лет или больше на Кипре, Мальте, в Польше и Словакии.

      На другом конце диапазона возрастные профили Дании, Бельгии, Франции, Германии и Швеции. Эти страны будут развиваться более медленными темпами, поскольку средний возраст там увеличится менее чем на 3 года.

      Дані ООН кількість населення планети
      Как изменится планета до 2050 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Евросоюз Статистика
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