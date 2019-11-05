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      Який середній вік у європейця та українця

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / pixabay.com

      У 2018 році середній вік населення ЄС становив 43,1. Натомість українцю в середньому 40,6 років.

      Серед країн-членів ЄС середній вік був нижче 40 років у Люксембурзі, Кіпрі та Ірландії, де зафіксовано найнижчий середній вік (37,3 року). Такі дані опублікував Євростат.

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      Значно вищим середній вік населення у Німеччині (46 років) та Італії (46,3 року).

      Зауваження. Середній вік – це не тривалість життя, а показник того, скільки років європейцю у середньому.

      Експерти прогнозують, що середній вік ЄС протягом наступних трьох десятиліть збільшиться на 3,8 року. Він буде 46,9 років до 2050 року.

      Ця закономірність буде повторюватися в кожній з країн-членів ЄС. Однак середній вік населення зросте на 8 років або більше на Кіпрі, Мальті, в Польщі та Словаччині.

      На іншому кінці діапазону вікові профілі Данії, Бельгії, Франції, Німеччини та Швеції. Ці країни будуть розвиватися повільнішими темпами, оскільки середній вік там збільшиться менше ніж на 3 роки.

      Дані ООН кількість населення планети
      Як зміниться планета до 2050 року/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Євросоюз Статистика
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