Який середній вік у європейця та українця

У 2018 році середній вік населення ЄС становив 43,1. Натомість українцю в середньому 40,6 років.

Серед країн-членів ЄС середній вік був нижче 40 років у Люксембурзі, Кіпрі та Ірландії, де зафіксовано найнижчий середній вік (37,3 року). Такі дані опублікував Євростат.

Цікаво: Як змінилася кількість українців з початку 2019 року: сумна статистика

Значно вищим середній вік населення у Німеччині (46 років) та Італії (46,3 року).

Зауваження. Середній вік – це не тривалість життя, а показник того, скільки років європейцю у середньому.

Експерти прогнозують, що середній вік ЄС протягом наступних трьох десятиліть збільшиться на 3,8 року. Він буде 46,9 років до 2050 року.

Ця закономірність буде повторюватися в кожній з країн-членів ЄС. Однак середній вік населення зросте на 8 років або більше на Кіпрі, Мальті, в Польщі та Словаччині.

На іншому кінці діапазону вікові профілі Данії, Бельгії, Франції, Німеччини та Швеції. Ці країни будуть розвиватися повільнішими темпами, оскільки середній вік там збільшиться менше ніж на 3 роки.



Як зміниться планета до 2050 року/ Інфографіка 24 каналу