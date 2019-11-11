Какая фамилия самая распространенная в Украине и странах ЕС: исследование
Лингвисты выяснили, что самая распространенная фамилия в Украине – Мельник. Ее носители чаще всего проживают в западной части страны.
Чешские лингвисты проанализировали миллионы фамилий, пишет Jakubmarian.
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Исследователи утверждают, что в Украине сейчас более 174 тысячи Мельников. Второе место заняла фамилия Шевченко. Люди с этой фамилией проживают во всех регионах Украины. Кстати, в 1990-е Шевченко удерживали первенство.
Третья фамилия – Бойко.
Какие фамилии распространены в Европе?
В Польше наиболее распространенная фамилия – Новак. В Германии – Мюллер, в Италии – Росси, во Франции – Мартин, а в Великобритании – Смит.
Интересно, что в Украине 1 миллион 415 тысяч 635 человек считаются внутренне перемещенными. Количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 10 тысяч 709 человек по сравнению с прошлым годом. Где в Украине живет больше зарегистрированных переселенцев – читайте по ссылке.
Карта самых распространенных фамилий в Украине и ЕС