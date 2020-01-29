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      В Каменском КОРД провел эффектное задержание группы разбойников: видео

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      КОРД задержал группу разбойников, грабивших дома в Каменском / фото: полиция

      Группа из четырех разбойников совершила минимум три вооруженные нападения в городе Каменском и Петриковском районе Днепропетровской области. Впоследствии на их след вышли правоохранители, а спецназовцы КОРДа задержали злоумышленников.

      В автомобиле и по месту жительства задержанных обнаружили 3 пистолета, патроны к ним и гранаты РГД-5 с запалами, сообщает полиция.

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      Следователи установили, что группа состоит из четырех мужчин в возрасте 33-40 лет. Своей "деятельностью" они начали заниматься в июле 2019 года, когда в Каменском осуществили первое разбойное нападение.

      Позже они еще дважды грабили дома в Петриковском районе. Готовясь к нападениям, злоумышленники были вооружены пистолетом, надевали маски и врывались в дома.

      Уже в помещениях они связывали хозяев, угрожали и забирали все ценные вещи. 12 января в ходе последнего разбоя нападавшие подрезали владельца дома и избили его брата и мать.

      КОРД, розбійники у Кам'янському
      У группы разбойников обнаружили пистолеты, патроны и гранаты

      Оперативники обработали камеры наблюдения и осуществили подворовые обходы, установили очевидцев преступлений  и проанализировали полученную информацию, после чего вышли на след злоумышленников.

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      Поэтому 27 января сотрудники корда задержали всех четырех подозреваемых. Сейчас устанавливается их возможная причастность и к другим преступлениям. Их обвиняют в разбое и проникновении, а также в незаконном обращении с оружием. Фигурантам грозит до 12 лет за решеткой.

      Сотрудники КОРДа задержали группу разбойников: смотрите видео

       

      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Оружие Новости Украины Полиция Кам'янське Ограбления
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