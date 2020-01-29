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      У Кам'янському КОРД провів ефектне затримання групи розбійників: відео

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      КОРД затримав групу розбійників, що грабували будинки у Кам'янському / фото: поліція

      Група з чотирьох розбійників здійснила щонайменше три збройні напади у місті Кам'янському та Петриківському районі Дніпропетровської області. Згодом на їх слід вийшли правоохоронці, а спецпризначенці КОРДу затримали зловмисників.

      В автомобілі та за місцем проживання затриманих виявили 3 пістолети, патрони до них і гранати РГД-5 із запалами, повідомляє поліція.

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      Слідчі встановили, що група складається з чотирьох чоловіків у віці 33-40 років. Своєю "діяльністю" вони почали займатися у липні 2019 року, коли у Кам'янському здійснили перший розбійний напад.

      Пізніше вони ще двічі грабували будинки у Петриківському районі. Готуючись до нападів, зловмисники озброювалися пістолетом, одягали маски та вривались до будинків

      Вже у помешканнях вони зв'язували господарів, погрожували та забирали всі цінні речі. 12 січня під час останнього розбою нападники підрізали власника будинку та побили його брата і матір.

      КОРД, розбійники у Кам'янському
      У групи розбійників виявили пістолети, набої та гранати

      Оперативники опрацювали камери спостереження та здійснили подворові обходи, встановили очевидців злочинів та проаналізували отриману інформацію, після чого вийшли на слід зловмисників.

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      Відтак 27 січня співробітники КОРДу затримали усіх чотирьох підозрюваних. Зараз встановлюється їхня можлива причетність і до інших злочинів. Їх звинувачують у розбої та проникненні, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Фігурантам загрожує до 12 років за ґратами.

      Співробітники КОРДу затримали групу розбійників: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Зброя Поліція Пограбування Кам'янське
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