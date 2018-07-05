В Канаде девушка устроила кровавую резню в автобусе: есть раненые
Во вторник 3 июля в Канаде 20-летняя девушка напала на людей во время поездки в автобусе, в результате чего пострадали четыре человека.
Инцидент произошел вечером в городе Брамптон, что в провинции Онтарио, сообщает CTV News.
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Отмечается, что девушка достала нож и начала бросаться на пассажиров. В результате пострадал мужчина 49 лет и три женщины 28, 19 и 18 лет. Мужчину доставили в травматический центр Торонто, а женщин – в местную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Причины нападения пока неизвестны, однако 20-летняя Джейд Нельсон уже задержана и находится в отделении полиции.
Ее обвинили в покушении на убийство четырех человек. Сейчас канадские правоохранители выясняют мотивы преступления девушки.
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