В Канаде девушка устроила кровавую резню в автобусе: есть раненые

Во вторник 3 июля в Канаде 20-летняя девушка напала на людей во время поездки в автобусе, в результате чего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел вечером в городе Брамптон, что в провинции Онтарио, сообщает CTV News.

Читайте также: В киевском троллейбусе вспыхнула драка с поножовщиной: фото (18+)

Отмечается, что девушка достала нож и начала бросаться на пассажиров. В результате пострадал мужчина 49 лет и три женщины 28, 19 и 18 лет. Мужчину доставили в травматический центр Торонто, а женщин – в местную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.



Причины нападения пока неизвестны, однако 20-летняя Джейд Нельсон уже задержана и находится в отделении полиции.



Ее обвинили в покушении на убийство четырех человек. Сейчас канадские правоохранители выясняют мотивы преступления девушки.