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В Канаде девушка устроила кровавую резню в автобусе: есть раненые

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В Канаде 20-летняя девушка устроила резню в автобусе
В Канаде 20-летняя девушка устроила резню в автобусе / Фото из открытых источников

Во вторник 3 июля в Канаде 20-летняя девушка напала на людей во время поездки в автобусе, в результате чего пострадали четыре человека.

Инцидент произошел вечером в городе Брамптон, что в провинции Онтарио, сообщает CTV News.

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Отмечается, что девушка достала нож и начала бросаться на пассажиров. В результате пострадал мужчина 49 лет и три женщины 28, 19 и 18 лет. Мужчину доставили в травматический центр Торонто, а женщин – в местную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Причины нападения пока неизвестны, однако 20-летняя Джейд Нельсон уже задержана и находится в отделении полиции.

Ее обвинили в покушении на убийство четырех человек. Сейчас канадские правоохранители выясняют мотивы преступления девушки.

Теги: Полиция Криминальные новости Канада
Источник: 24 Канал
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