У Канаді дівчина влаштувала криваву різанину в автобусі: є поранені

У вівторок 3 липня в Канаді 20-річна дівчина напала на людей під час поїздки в автобусі, внаслідок чого постраждали четверо осіб.

Інцидент трапився ввечері у місті Брамптон, що в провінції Онтаріо, повідомляє CTV News.

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Зазначається, що дівчина дістала ніж і почала кидатися на пасажирів. У результаті постраждав чоловік 49 років і три жінки 28, 19 та 18 років. Чоловіка доправили в травматичний центр Торонто, а жінок – до місцевої лікарні. Наразі, їх життю нічого не загрожує.

Причини нападу поки невідомі, проте 20-річна Джейд Нельсон вже затримана і перебуває у відділку поліції.

Її звинуватили у замаху на вбивство чотирьох осіб. Зараз канадські правоохоронці з'ясовують мотиви злочину дівчини.