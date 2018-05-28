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В Канаде хотят предоставить оружие для Украины на 9,5 миллионов долларов

28 Читати новину українською
Парламент Канады
Парламент Канады / boastcapital.com

Канадские консерваторы выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине канадское военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке.

Об этом сообщает издание Nsnews.

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Канадское правительство под председательством Джастина Трюдо объявило, что предоставит курдским силам оружие еще 15 месяцев назад. Однако возникли проблемы с получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

Военное оборудование включает ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты. Сейчас оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале. Консерваторы говорят, что это оружие стоит направить в Украину.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", – отметил депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

Напомним, 13 декабря стало известно, что Канада внесла Украину в список стран, которым можно продавать огнестрельное оружие.

Теги: Новости Украины Оружие Канада Новости политики
Источник: 24 Канал
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