В Канаде хотят предоставить оружие для Украины на 9,5 миллионов долларов
Канадские консерваторы выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине канадское военное оборудование на сумму 9,5 миллионов долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке.
Об этом сообщает издание Nsnews.
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Канадское правительство под председательством Джастина Трюдо объявило, что предоставит курдским силам оружие еще 15 месяцев назад. Однако возникли проблемы с получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.
Военное оборудование включает ружья, автоматы, легкие минометы и противотанковые ракеты. Сейчас оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале. Консерваторы говорят, что это оружие стоит направить в Украину.
"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется. Вместо того, чтобы это оружие портилось, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", – отметил депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.
Напомним, 13 декабря стало известно, что Канада внесла Украину в список стран, которым можно продавать огнестрельное оружие.