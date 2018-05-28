У Канаді хочуть надати зброю для України на 9,5 мільйонів доларів

Канадські консерватори виступають за те, щоб федеральний уряд надав Україні канадське військове обладнання на суму 9,5 мільйонів доларів, яке спочатку призначалось для курдських сил, щоб допомогти їм в боротьбі проти ісламських бойовиків в Іраку.

Про це повідомляє видання Nsnews.

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Канадський уряд під головуванням Джастіна Трюдо оголосив, що надасть курдським силам зброю ще 15 місяців тому. Однак виникли проблеми з отриманням схвалень від уряду Іраку а також із запевненнями, що зброю буде відповідно захищено і вона не опиниться в руках воєнізованих груп, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.

Військове обладнання включає рушниці, автомати, легкі міномети та протитанкові ракети. Наразі зброя залишається у сховищах Збройних Сил Канади в Монреалі. Консерватори хочуть, що цю зброю варто надіслати Україні.

"Вони дозволяють цій зброї перебувати у сховищах, збирати пил, а тим часом, насильство в Україні загострюється. Замість того, щоб ця зброя псувалась, давайте передамо її до рук людей, які можуть її використати", – зазначив депутат парламенту Канади від Консервативної партії Джеймс Безан.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що Канада внесла Україну до списку країн, яким можна продавати вогнепальну зброю.