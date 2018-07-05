В Канаде из-за аномальной жары погибли десятки людей

В канадском Монреале из-за аномальной жары за неделю погибли 19 человек.

Об этом сообщает агентство AFP.

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A heatwave in Quebec has killed at least 19 people in the past week as high summer temperatures scorch eastern Canada https://t.co/jMkAEB9sIj pic.twitter.com/f4N6TyGO6q — AFP news agency (@AFP) July 5, 2018

В среду CTV News со ссылкой на местных чиновников сообщало о 17 погибших. В Монреале погибли 12 человек, еще пять – в поселке восточнее города.

Отмечается, что все жертвы аномальной жары были или пожилого возраста, или страдали хроническими заболеваниями. Как ожидается, высокая температура продержится в регионе до конца пятницы.

В связи с этим власти призывают местных жителей проявлять бдительность, пить много воды, навещать родственников и при необходимости доставлять их туда, где есть кондиционер.