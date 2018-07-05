В Канаде из-за аномальной жары погибли десятки людей
В канадском Монреале из-за аномальной жары за неделю погибли 19 человек.
Об этом сообщает агентство AFP.
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В среду CTV News со ссылкой на местных чиновников сообщало о 17 погибших. В Монреале погибли 12 человек, еще пять – в поселке восточнее города.
Отмечается, что все жертвы аномальной жары были или пожилого возраста, или страдали хроническими заболеваниями. Как ожидается, высокая температура продержится в регионе до конца пятницы.
В связи с этим власти призывают местных жителей проявлять бдительность, пить много воды, навещать родственников и при необходимости доставлять их туда, где есть кондиционер.
Источник: 24 Канал
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