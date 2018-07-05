У Канаді через аномальну спеку загинуло десятки людей

У канадському Монреалі через аномальну спеку за тиждень загинули 19 осіб.

Про це повідомляє агентство AFP.

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A heatwave in Quebec has killed at least 19 people in the past week as high summer temperatures scorch eastern Canada https://t.co/jMkAEB9sIj pic.twitter.com/f4N6TyGO6q — AFP news agency (@AFP) July 5, 2018

У середу CTV News з посиланням на місцевих чиновників повідомляло про 17 загиблих. У Монреалі загинули 12 осіб, ще п'ять – в селищі на схід від міста.

Відзначається, що всі жертви аномальної спеки були або похилого віку, або страждали хронічними захворюваннями. Як очікується, висока температура протримається в регіоні до кінця п'ятниці.

У зв'язку з цим влада закликає місцевих жителів проявляти пильність, пити багато води, провідувати родичів і при необхідності доставляти їх туди, де є кондиціонер.