У Канаді через аномальну спеку загинуло десятки людей
У канадському Монреалі через аномальну спеку за тиждень загинули 19 осіб.
Про це повідомляє агентство AFP.
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У середу CTV News з посиланням на місцевих чиновників повідомляло про 17 загиблих. У Монреалі загинули 12 осіб, ще п'ять – в селищі на схід від міста.
Відзначається, що всі жертви аномальної спеки були або похилого віку, або страждали хронічними захворюваннями. Як очікується, висока температура протримається в регіоні до кінця п'ятниці.
У зв'язку з цим влада закликає місцевих жителів проявляти пильність, пити багато води, провідувати родичів і при необхідності доставляти їх туди, де є кондиціонер.
Джерело: 24 Канал
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