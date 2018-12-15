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      В Канаде найден самый большой алмаз Северной Америки

      29 Читати новину українською
      Найденный алмаз – ювелирного качества
      Найденный алмаз – ювелирного качества / Dominion Diamond Mines

      Желтый алмаз массой 552 карата (110,4 грамма) найден на руднике Diavik в канадской провинции Северо-Западные территории, принадлежащей Dominion Diamond Mines и Rio Tinto Group.

      Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

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      Отмечается, что алмаз примерно равен размерам куриного яйца и является крупнейшим из когда-либо найденных на территории Северной Америки. Находка почти втрое превышает по размерам предыдущий алмаз-рекордсмен. Он больше бриллиант De Beers, ранее считавшийся крупнейшим в группе желтых алмазов (440 каратов на момент обнаружения в 1888 году).

      По словам генерального директора Dominion Шейн Дергин, найденный алмаз – ювелирного качества. Сейчас определяется точная стоимость камня.

      Мы можем назвать цвет камня фантазийным желтым, но пока это все, что можно сказать, так как он необработанный и был немного поврежден во время работ,
      – заявил Дергин.

      Алмаз, Канада
      Точная стоимость камня пока определяется

      Канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в топ-30 крупнейших драгоценных камней в истории.

      Алмазы желтого цвета обычно стоят дешевле бесцветных камнев идеальной чистоты, однако это не касается алмазов яркого фантазийной окраски.

      Теги: Канада
      Источник: 24 Канал
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