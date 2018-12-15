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      ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ" ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      У Канаді знайдено найбільший алмаз Північної Америки

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      Знайдений алмаз – ювелірної якості
      Знайдений алмаз – ювелірної якості / Dominion Diamond Mines

      Жовтий алмаз масою 552 карати (110,4 грама) знайдено на копальні Diavik у канадській провінції Північно-західні території, що належить Dominion Diamond Mines та Rio Tinto Group.

      Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

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      Зазначається, що алмаз приблизно дорівнює розмірам курячого яйця і є найбільшим із будь-коли знайдених на території Північної Америки. Знахідка майже втричі перевищує за розмірами попередній алмаз-рекордсмен. Він більший за діамант De Beers, що раніше вважався найбільшим у групі жовтих алмазів (440 каратів на момент виявлення в 1888 році).

      За словами генерального директора Dominion Шейн Дергін, знайдений алмаз – ювелірної якості. Наразі визначається точна вартість каменя.

      Ми можемо назвати колір каменю фантазійним жовтим, але поки що це все, що можна сказати, оскільки він необроблений і був трохи пошкоджений під час робіт,
      – заявив Дергін.

      Алмаз, Канада
      Точна вартість каменя наразі визначається

      Канадський жовтий алмаз посідає сьоме місце за розмірами серед знайдених у цьому столітті і входить до топ-30 найбільших коштовних каменів в історії.

      Алмази жовтого кольору зазвичай коштують дешевше за безбарвні камені ідеальної чистоти, однак це не стосується алмазів яскравого фантазійного забарвлення.

      Теги: Канада
      Джерело: 24 Канал
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