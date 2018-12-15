У Канаді знайдено найбільший алмаз Північної Америки

Жовтий алмаз масою 552 карати (110,4 грама) знайдено на копальні Diavik у канадській провінції Північно-західні території, що належить Dominion Diamond Mines та Rio Tinto Group.

Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що алмаз приблизно дорівнює розмірам курячого яйця і є найбільшим із будь-коли знайдених на території Північної Америки. Знахідка майже втричі перевищує за розмірами попередній алмаз-рекордсмен. Він більший за діамант De Beers, що раніше вважався найбільшим у групі жовтих алмазів (440 каратів на момент виявлення в 1888 році).

За словами генерального директора Dominion Шейн Дергін, знайдений алмаз – ювелірної якості. Наразі визначається точна вартість каменя.

Ми можемо назвати колір каменю фантазійним жовтим, але поки що це все, що можна сказати, оскільки він необроблений і був трохи пошкоджений під час робіт,

– заявив Дергін.



Точна вартість каменя наразі визначається

Канадський жовтий алмаз посідає сьоме місце за розмірами серед знайдених у цьому столітті і входить до топ-30 найбільших коштовних каменів в історії.

Алмази жовтого кольору зазвичай коштують дешевше за безбарвні камені ідеальної чистоти, однак це не стосується алмазів яскравого фантазійного забарвлення.