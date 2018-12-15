У Канаді знайдено найбільший алмаз Північної Америки
Жовтий алмаз масою 552 карати (110,4 грама) знайдено на копальні Diavik у канадській провінції Північно-західні території, що належить Dominion Diamond Mines та Rio Tinto Group.
Про це повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".
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Зазначається, що алмаз приблизно дорівнює розмірам курячого яйця і є найбільшим із будь-коли знайдених на території Північної Америки. Знахідка майже втричі перевищує за розмірами попередній алмаз-рекордсмен. Він більший за діамант De Beers, що раніше вважався найбільшим у групі жовтих алмазів (440 каратів на момент виявлення в 1888 році).
За словами генерального директора Dominion Шейн Дергін, знайдений алмаз – ювелірної якості. Наразі визначається точна вартість каменя.
Ми можемо назвати колір каменю фантазійним жовтим, але поки що це все, що можна сказати, оскільки він необроблений і був трохи пошкоджений під час робіт,
– заявив Дергін.
Точна вартість каменя наразі визначається
Канадський жовтий алмаз посідає сьоме місце за розмірами серед знайдених у цьому столітті і входить до топ-30 найбільших коштовних каменів в історії.
Алмази жовтого кольору зазвичай коштують дешевше за безбарвні камені ідеальної чистоти, однак це не стосується алмазів яскравого фантазійного забарвлення.