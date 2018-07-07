В Канаде продолжает расти число жертв аномальной жары
В канадской провинции Квебек в результате аномально высоких температурных показателей зафиксировано по меньшей мере 54 смерти.
Об этом сообщает издание CBC.
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В Монреале зафиксировано 28 смертей в регионе Морис погибли 7 человек, в регионах Лаваль, Лаврентид и Ланодье – по 1 летальному случае, в Эстри погибли девять человек, а в Монтережи – шестеро.
Согласно данным министерства, многие из погибших были старше 65 лет и имели физические или психические проблемы.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29°С будет наблюдаться в ближайшее воскресенье и понедельник и в основном коснется южной части провинции Квебек.
Источник: 24 Канал
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