В Канаде продолжает расти число жертв аномальной жары

В канадской провинции Квебек в результате аномально высоких температурных показателей зафиксировано по меньшей мере 54 смерти.

Об этом сообщает издание CBC.

Читайте также: В Канаде в водопаде погибли трое популярных влогеров: подробности

В Монреале зафиксировано 28 смертей в регионе Морис погибли 7 человек, в регионах Лаваль, Лаврентид и Ланодье – по 1 летальному случае, в Эстри погибли девять человек, а в Монтережи – шестеро.

Согласно данным министерства, многие из погибших были старше 65 лет и имели физические или психические проблемы.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29°С будет наблюдаться в ближайшее воскресенье и понедельник и в основном коснется южной части провинции Квебек.