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У Канаді продовжує зростати кількість жертв аномальної спеки

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Аномальна спека у Канаді
Аномальна спека у Канаді / 24 Канал

У канадській провінції Квебек в результаті аномально високих температурних показників зафіксовано щонайменше 54 смерті.

Про це повідомляє видання CBC.

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У Монреалі зафіксовано 28 смертей, у регіоні Моріс загинуло 7 осіб, в регіонах Лаваль, Лаврентід і Ланодье – по 1 летальному випадку, в Естрі загинуло дев'ять осіб, а в Монтережі – шестеро.

Згідно з даними міністерства, багато хто з загиблих були старше 65 років і мали фізичні або психічні проблеми.

Синоптики прогнозують, що температура повітря до 29°С буде спостерігатися в найближчу неділю і понеділок і в основному торкнеться південної частини провінції Квебек.

Теги: Канада Жертви Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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