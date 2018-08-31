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В Канаде устроили стрельбу в торговом центре

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Торговый центр
Торговый центр / Фото из открытых источников

В канадском городе Торонто в торговом центре Yorksdale неизвестные открыли стрельбу, из-за этого людей эвакуировали из здания.

Об этом сообщает городской отдел полиции в Twitter.

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Два выстрела услышали в восточной части торгового центра. По словам полицейских, произошла ссора между двумя мужчинами в возрасте около 20 лет.

На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до 10.00 следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.

В результате инцидента никто не постраждал. Медицинская помощь понадобилась только одному человеку, но, как отметили в полиции, это прямо не связано со стрельбой.

 

Теги: Канада
Источник: 24 канал
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