В Канаде устроили стрельбу в торговом центре

В канадском городе Торонто в торговом центре Yorksdale неизвестные открыли стрельбу, из-за этого людей эвакуировали из здания.

Об этом сообщает городской отдел полиции в Twitter.

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Два выстрела услышали в восточной части торгового центра. По словам полицейских, произошла ссора между двумя мужчинами в возрасте около 20 лет.

На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до 10.00 следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.

В результате инцидента никто не постраждал. Медицинская помощь понадобилась только одному человеку, но, как отметили в полиции, это прямо не связано со стрельбой.

Multiple suspects #1-M/B/20's/black jacket(hoodie)/blue jeans #2-M/Mixed/20's/Skinny/5'9/black handgun. No injuries reported. Witnesses call 416-808-3200 @TPS32Div ^ma https://t.co/63qxJARsGl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) August 30, 2018

"There's gunshots outside work. I'm scared," says one person trapped in Yorkdale Mallhttps://t.co/tuec2Qvum1 pic.twitter.com/sNiuLqA1TC — Daily Mirror (@DailyMirror) August 30, 2018

Stuck inside the Yorkdale mall after shots rang out. A lot of panic and worry earlier but everyone calm. Am hearing this happened at the Starbucks location. #yorkdale pic.twitter.com/nDZ2VerZnY — Don Datta (@TheDonMud) August 30, 2018