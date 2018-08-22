В Берлине задержали россиянина, который готовил крупный теракт

В Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не раскрывается), который собирался совершить преступление с применением взрывчатки.

Об этом сообщает генпрокуратура Германии.

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В ведомстве отметили, что провели обыск в квартире подозреваемого. 23 августа суд рассмотрит вопрос о его аресте.



Россиянина обвиняют в подготовке акта насилия, которое угрожало государству, а также в подготовке к взрыву. По версии прокуратуры, россиянин и человек по имени Клемент Б. в октябре 2016 года собирались устроить взрыв в неустановленном месте в Германии.



Известно, что в своей квартире они хранили взрывчатое вещество триацетон трипероксид. Их планам помешала превентивная акция полиции.



Опасаясь обыска в квартире, мужчины разделились – Магомед-Али остался в Берлине, а его сообщник в конце октября 2016 года переехал во Францию. В апреле 2017 года Клемента Б. задержали в Марселе вместе с другим сообщником за подготовку взрыва.