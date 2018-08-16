12:28
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • пятница
    29°C 19°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Швеция собирается выдворить пострадавшую в теракте украинку

295 Читати новину українською
Теракт в Швеции, апрель 2017 года
Теракт в Швеции, апрель 2017 года / фото из открытых источников

Швеция хочет выдворить украинку, которая сильно пострадала во время теракта в Стокгольме в 2017 году. Гражданке Украины ампутировали ногу из-за наезда грузовика, а теперь миграционная служба страны отказала ей в продлении разрешения на жительство.

Об этом сообщает Униан.

Читайте также: "Польша вас ищет": украинку депортировали из ЕС и внесли в "черный список" Шенгена

В Швеции аргументируют решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой родственников.

Отмечается, что в день теракта, произошедшего в апреле 2017 года в Стокгольме, 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками, однако попала под колеса грузовика, который въехал в толпу. Женщине чудом удалось выжить, она провела в больнице три недели, но врачам не удалось спасти ее правую ногу.

Тогда в госпитале Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.

Год женщина вместе с дочерью проживала в Стокгольме, ей выдали временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, который совершил наезд на пешеходов.

Читайте также: Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

Миграционная служба Швеции считает, что нужная Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Сейчас у Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако они собираются обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик сбил нескольких людей на пешеходной улице, а затем врезалась в универмаг. Погибли 4 человека, в том числе 11-летняя девочка. Еще 15 человек пострадали.
Власти Швеции назвали инцидент терактом.

Теги: Новости Украины Теракт Швеция Евросоюз Шенген
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
сегодня, 12:00 "Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации
Блог Медіа
Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
сегодня, 11:11 Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре
Блог Медіа
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
сегодня, 10:02 Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
сегодня, 08:38 Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
Блог Медіа
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Чуркин убежден — России трибунал по Боингу не угрожает
 15 июля 2015 , 21:09
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук