Швеция собирается выдворить пострадавшую в теракте украинку

Швеция хочет выдворить украинку, которая сильно пострадала во время теракта в Стокгольме в 2017 году. Гражданке Украины ампутировали ногу из-за наезда грузовика, а теперь миграционная служба страны отказала ей в продлении разрешения на жительство.

Об этом сообщает Униан.

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В Швеции аргументируют решение тем, что украинка не в состоянии позаботиться о себе, поэтому должна ехать домой за медицинской помощью и поддержкой родственников.



Отмечается, что в день теракта, произошедшего в апреле 2017 года в Стокгольме, 38-летняя украинка Ирина пришла в торговый центр Ahlens за покупками, однако попала под колеса грузовика, который въехал в толпу. Женщине чудом удалось выжить, она провела в больнице три недели, но врачам не удалось спасти ее правую ногу.



Тогда в госпитале Ирину посетил премьер Швеции Стефан Левен, пообещав, что все будет хорошо.



Год женщина вместе с дочерью проживала в Стокгольме, ей выдали временный вид на жительство, поскольку она была свидетелем по делу террориста Рахмата Акилова, который совершил наезд на пешеходов.

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Миграционная служба Швеции считает, что нужная Ирине медицинская помощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.



Сейчас у Ирины и ее дочери есть две недели, чтобы добровольно покинуть Швецию. Однако они собираются обжаловать решение Миграционной службы, хотя апелляция может занять несколько месяцев.

Напомним, в пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик сбил нескольких людей на пешеходной улице, а затем врезалась в универмаг. Погибли 4 человека, в том числе 11-летняя девочка. Еще 15 человек пострадали.

Власти Швеции назвали инцидент терактом.