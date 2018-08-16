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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Швеція збирається видворити постраждалу у теракті українку

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Теракт у Швеції, квітень 2017 року
Теракт у Швеції, квітень 2017 року / фото з відкритих джерел

Швеція хоче видворити українку, яка сильно постраждала під час теракту у Стокгольмі у 2017 році. Громадянці України ампутували ногу через наїзд вантажівки, а тепер міграційна служба країни відмовила їй у продовженні дозволу на проживання.

Про це інформує Уніан.

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У Швеції аргументують рішення тим, що українка не в змозі подбати про себе, тому повинна їхати додому за медичною допомогою і підтримкою родичів.

Зазначається, що у день теракту, який стався у квітні 2017 року у Стокгольмі, 38-річна українка Ірина прийшла до торгового центру Ahlens за покупками, проте потрапила під колеса вантажівки, яка в'їхала у натовп. Жінці дивом вдалося вижити, вона провела у лікарні три тижні, але лікарям не вдалося врятувати її праву ногу. 

Тоді у госпіталі Ірину відвідав прем’єр Швеції Стефан Льовен, пообіцявши, що все буде добре.

Рік жінка разом із донькою проживала у Стокгольмі, їй видали тимчасовий дозвіл на проживання, оскільки вона була свідком у справі терориста Рахмата Акілова, що вчинив наїзд на пішоходів.

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Міграційна служба Швеції вважає, що потрібна Ірині медична допомога та реабілітація доступні в Україні і рішення про видворення її з країни не суперечить Європейській конвенції із прав людини.

Наразі в Ірини і її доньки є два тижні, щоб добровільно залишити Швецію. Однак вони збираються оскаржити рішення Міграційної служби, хоча апеляція може зайняти декілька місяців.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 квітня, у центрі Стокгольма вантажівка збила кількох людейна пішохідній вулиці, а потім врізалася в універмаг. Загинуло 4 людини, в тому числі 11-річна дівчинка. Ще 15 осіб постраждали.
Влада Швеції назвала інцидент терактом.

Теги: Новини України Шенген Євросоюз Швеція Теракт
Джерело: 24 Канал
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