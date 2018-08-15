"Польща вас шукає": українку депортували з ЄС і внесли у "чорний список" Шенгену

Польща внесла українку Людмилу Козловську до Шенгенської інформаційної системи SIS, а це означає негайну депортацію з Євросоюзу. ЇЇ чоловік Бартош Крамек вважає, що польський уряд так мститься за його громадську діяльність.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на польське видання Onet.

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Людмила Козловська разом з чоловіком керують фондом "Відкритий діалог". Жінка прилетіла до Брюсселя 12 серпня, у столиці Бельгії фонд має офіс. "Відкритий діалог" співпрацює з Європарламентом у питаннях прав людини на сході Європи та політичних ув'язнених у Молдові, Росії, Україні і Казахстані.



Людмила Козловська разом з чоловіком Бартошем Крамеком

Та головний офіс організації – у Варшаві. Бартош Крамек відомий у Польщі акціями протесту і авторством маніфесту "Ми зможемо: скинемо уряд!", у якому закликав до громадянської непокори уряду. Фонд намагались заборонити, та активісти виграли справу проти уряду у суді.

Я вийшла з літака і дала паспорт чиновнику. А він, коли перевірив його в системі, запитав, який я скоїла злочин. Я сказала, що жодного, а він: "То чому Польща вас шукає?" Я вже знала, про що йдеться,

– пояснила Козловська.

Польське МВС вписало жінку до Шенгенської Інформаційної Системи і відзначило "найвищим попередженням". Тепер вона не зможе потрапити на територію Євросоюзу. І зранку наступного дня Людмилу депортували в Київ першим же рейсом.

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Причини депортації засекречені. Припускають, що мова йде про стосунки пари із Росією – хоча позицію "Відкритого діалогу" оцінюють як проукраїнську. За словами аналітиків, справа більше нагадує події навколо Святослава Шеремета, якому заборонено в'їзд в країну через "антипольські погляди".