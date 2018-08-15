"Кожен ідіот може засвітитись у політиці": польський політик згадав події 1018 року

Представник керівної у Польщі партії "Право і справедливість" і депутат Європарламенту відзначився неординарною заявою щодо взяття Києва військом Болеслава Хороброго у 1018 році. Мовляв, вартувало б відзначити тисячоліття такої визначної події.

Мова йде про Ришарда Чарнецького та його резонансний пост у Twitter, який політик виклав у вівторок 14 серпня.

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У тексті йшлося буквально про наступне: "Ось минає 1000 років від дня, коли польський князь, а пізніше король Болеслав Хоробрий здобув Київ. І кому це перешкоджало?"

Українці – вибачте! Живемо в такі часи, коли кожен ідіот може засвітитись у політиці. І на твіттері, на жаль, також. Шаную горду Україну і тішуся, що вона є східним сусідом Польщі,

– так відповів на твіт політика Казімеж Влязло.

Загалом у коментарях користувачі рекомендували депутату "змінити шкарпетки і помитися".

Dziś mija równo 1000 lat (!) od dnia ,gdy polski władca (i późniejszy krol) Boleslaw Chrobry zdobył Kijow... I komu to przeszkadzało ? pic.twitter.com/NsDB7CBUKH — Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) 14 серпня 2018 р.

Історична довідка

У 1018 році Болеслав Хоробрий вирушив на битву з Ярославом Мудрим. Після битви над Бугом Святополк, названий у літописах Окаянним, за підтримки поляків увійшов у Київ і віддав Болеславу завойовані ще Володимиром Великим "червенські гради". Та згодом став таємно організовувати вбивства поляків, і вже 1019 року нове військо Ярослава перемогло Святополка. Поляки тоді вирішили не втручатися.