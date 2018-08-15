"Каждый идиот может засветиться в политике": польский политик вспомнил события 1018 года
Представитель правящей в Польше партии "Право и справедливость" и депутат Европарламента отметился неординарным заявлением о взятии Киева войском Болеслава Храброго в 1018 году. Мол, стоило бы отметить тысячелетие такого выдающегося события.
Речь идет о Рышарде Чарнецком и его резонансном посте в Twitter, который политик изложил во вторник 14 августа.
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В тексте говорилось буквально следующее: "Вот исполняется 1000 лет со дня, когда польский князь, а позже король Болеслав Храбрый взял Киев. И кому это мешало?"
Украинцы – извините! Живем в такие времена, когда каждый идиот может засветиться в политике. И на твиттере, к сожалению, также. Уважаю гордую Украину и радуюсь, что она является восточным соседом Польши,
– так ответил на твит политика Казимеж Влязло.
В общем в комментариях пользователи рекомендовали депутату "сменить носки и помыться".
Историческая справка В 1018 году Болеслав Храбрый отправился на битву с Ярославом Мудрым. После битвы над Бугом Святополк, названный в летописях Окаянным, при поддержке поляков вошел в Киев и отдал Болеславу завоеванные еще Владимиром Великим "червенские грады". И впоследствии стал тайно организовывать убийства поляков, и уже в 1019 году новое войско Ярослава победил Святополка. Поляки тогда решили не вмешиваться.