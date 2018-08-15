"Каждый идиот может засветиться в политике": польский политик вспомнил события 1018 года

Представитель правящей в Польше партии "Право и справедливость" и депутат Европарламента отметился неординарным заявлением о взятии Киева войском Болеслава Храброго в 1018 году. Мол, стоило бы отметить тысячелетие такого выдающегося события.

Речь идет о Рышарде Чарнецком и его резонансном посте в Twitter, который политик изложил во вторник 14 августа.

Читайте также: "Месяц перемен": ЕС выдвинул Польше ультиматум

В тексте говорилось буквально следующее: "Вот исполняется 1000 лет со дня, когда польский князь, а позже король Болеслав Храбрый взял Киев. И кому это мешало?"

Украинцы – извините! Живем в такие времена, когда каждый идиот может засветиться в политике. И на твиттере, к сожалению, также. Уважаю гордую Украину и радуюсь, что она является восточным соседом Польши,

– так ответил на твит политика Казимеж Влязло.

В общем в комментариях пользователи рекомендовали депутату "сменить носки и помыться".

Dziś mija równo 1000 lat (!) od dnia ,gdy polski władca (i późniejszy krol) Boleslaw Chrobry zdobył Kijow... I komu to przeszkadzało ? pic.twitter.com/NsDB7CBUKH — Ryszard Czarnecki (@r_czarnecki) 14 серпня 2018 р.

Историческая справка В 1018 году Болеслав Храбрый отправился на битву с Ярославом Мудрым. После битвы над Бугом Святополк, названный в летописях Окаянным, при поддержке поляков вошел в Киев и отдал Болеславу завоеванные еще Владимиром Великим "червенские грады". И впоследствии стал тайно организовывать убийства поляков, и уже в 1019 году новое войско Ярослава победил Святополка. Поляки тогда решили не вмешиваться.