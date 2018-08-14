"Месяц на изменения": ЕС выдвинул Польше ультиматум
Еврокомиссия направила Польше последнее предупреждение касаемо изменений в судебной реформы страны, предоставив месяц на их внесение. В случае невыполнения, следующим шагом будет иск в Европейский суд.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
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Ранее Еврокомиссия уже направила ноту Польши, нынешний ультиматум является последним предупреждением, в дальнейшем при отсутствии выполнения требований, будут направлен иск в Европейский суд, решения которого не подлежат обжалованию.
Напомним, в апреле этого года вступила в силу инициатива, согласно которой с июля судьям Верховного суда Польши сократили пенсионный возраст. Ранее они должны были идти на пенсию с 70 лет, а теперь – с 65. Критики такого шага заявляют, что власть таким образом устранять неугодных судей с должностей.
В более чем двух десятках городов Польши прошли протесты против скандального закона.