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"Месяц на изменения": ЕС выдвинул Польше ультиматум

84 Читати новину українською
ЕС выступила с ультиматумом
ЕС выступила с ультиматумом / dyvys.info

Еврокомиссия направила Польше последнее предупреждение касаемо изменений в судебной реформы страны, предоставив месяц на их внесение. В случае невыполнения, следующим шагом будет иск в Европейский суд.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

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Ранее Еврокомиссия уже направила ноту Польши, нынешний ультиматум является последним предупреждением, в дальнейшем при отсутствии выполнения требований, будут направлен иск в Европейский суд, решения которого не подлежат обжалованию.

Напомним, в апреле этого года вступила в силу инициатива, согласно которой с июля судьям Верховного суда Польши сократили пенсионный возраст. Ранее они должны были идти на пенсию с 70 лет, а теперь – с 65. Критики такого шага заявляют, что власть таким образом устранять неугодных судей с должностей.

В более чем двух десятках городов Польши прошли протесты против скандального закона.

Теги: Новости политики Санкции Новости Польши Евросоюз
Источник: 24 Канал
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