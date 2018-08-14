"Месяц на изменения": ЕС выдвинул Польше ультиматум

Еврокомиссия направила Польше последнее предупреждение касаемо изменений в судебной реформы страны, предоставив месяц на их внесение. В случае невыполнения, следующим шагом будет иск в Европейский суд.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

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Ранее Еврокомиссия уже направила ноту Польши, нынешний ультиматум является последним предупреждением, в дальнейшем при отсутствии выполнения требований, будут направлен иск в Европейский суд, решения которого не подлежат обжалованию.

Today, we take next step in infringement procedure to protect the independence of the Polish Supreme Court. The Polish law is incompatible with EU law as it undermines the principle of judicial independence, including the irremovability of judges → https://t.co/74qrTdtStp pic.twitter.com/GGQJM5GTqu — European Commission (@EU_Commission) August 14, 2018

Напомним, в апреле этого года вступила в силу инициатива, согласно которой с июля судьям Верховного суда Польши сократили пенсионный возраст. Ранее они должны были идти на пенсию с 70 лет, а теперь – с 65. Критики такого шага заявляют, что власть таким образом устранять неугодных судей с должностей.



В более чем двух десятках городов Польши прошли протесты против скандального закона.