В Польше массовые протесты против судебной реформы

Массовые протесты в Польше вызвало решение Сейма изменить польский закон о судебной реформе. Активисты говорят, что запланированные изменения являются антиконституционными и они уничтожат польскую систему правосудия. Дошло до того, что люди перекрыли центр Варшавы. Под сеймом находится большое количество людей. Там есть взрослые и дети,которые после работы в 17 часов пришли скандировать.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент.

Читайте также: Польша сокращает господдержку для эмигрантов из Украины, – эксперт

В пятницу, 20 июля, были большие стычки, в которых пострадали журналисты и митингующие. Сейчас здесь присутствует большое количество полиции. Требуют убрать из Сената закон.

К людям выходят сенаторы и благодарят за то, что туда все приходят и просят оставаться, ведь только так можно изменить мнение правящей партии и президента. Позже планируется уйти под президентский дворец, требуя, чтобы он забрал этот скандальный закон из Сената.