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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

У Польщі масові протести проти судової реформи

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Масові протести у Польщі спричинило рішення Сейму змінити польський закон про судову реформу. Активісти кажуть, що заплановані зміни є антиконституційними і вони знищать польську систему правосуддя. Дійшло до того, що люди перекрили центр Варшави. Під сеймом знаходиться велика кількість людей. Там є дорослі і діти, які після роботи о 17 годині прийшли скандувати за справедливість.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка. 

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У п’ятницю, 20 липня, були великі сутички, в яких постраждали журналісти і мітингувальники. Зараз тут присутня велика кількість поліції. Вимагають забрати із Сенату закон.

До людей виходять сенатори і дякують за те, що туди всі приходять і просять залишатися, адже тільки так можна змінити думку правлячої партії і президента. Пізніше планується піти під президентський палац, вимагаючи, аби він забрав цей скандальний закон із Сенату.

Теги: Новини Польщі протести
Джерело: 24 канал
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