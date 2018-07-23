Польща скорочує держпідтримку для емігрантів з України, – експерт
Асоціації у Польщі, що представляють інтереси українських заробітчан, вказують на зниження державної підтримки.
Про це пише Le Monde.
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В інтерв'ю французькому виданню керівник "Українського дому" у Варшаві Мирослава Керик заявила, що її організація опинилася під ударом політики ультраконсервативного уряду партії "Право і справедливість" (ПіС).
Міністерство внутрішніх справ ліквідувало конкурси щодо фінансування проектів, пов'язаних з інтеграцією меншин, і уряд відмовився від виділених для цієї мети грошей ЄС, від яких ми сильно залежимо. Це побічний удар, завданий міграційною кризою з Півдня,
– констатує фахівець.
За словами Керик, "Український дім" змушений боротися за своє виживання.
Як зауважує видання, у Польщі зараз період повної зайнятості, й економічне зростання коливається у межах 4%. Незважаючи на приплив українських заробітчан, країна страждає від нестачі робочої сили, що оцінюється в 1 мільйон робочих місць, головним чином, серед малокваліфікованих спеціальностей.
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