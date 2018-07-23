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Польша сокращает господдержку для эмигрантов из Украины, – эксперт

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Польша сократила господдержку для украинских заробитчан
Польша сократила господдержку для украинских заробитчан / Конкурент

Ассоциации в Польше, представляющие интересы украинских заробитчан, указывают на снижение государственной поддержки.

Об этом пишет Le Monde.

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В интервью французскому изданию руководитель "Украинского дома" в Варшаве Мирослава Керик заявила, что ее организация оказалась под ударом политики ультраконсервативного правительства партии "Право и справедливость" (ПиС).

Министерство внутренних дел ликвидировало конкурсы по финансированию проектов, связанных с интеграцией меньшинств, и правительство отказалось от выделенных для этой цели денег ЕС, от которых мы сильно зависим. Это побочный удар, нанесенный миграционным кризисом с Юга,
– констатирует специалист.

По словам Керик, "Украинский дом" вынужден бороться за свое выживание.

Как отмечает издание, в Польше сейчас период полной занятости, и экономический рост колеблется в пределах 4%. Несмотря на приток украинских заробитчан, страна страдает от недостатка рабочей силы, которая оценивается в 1 миллион рабочих мест, главным образом, среди малоквалифицированных специальностей.

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Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Иммигранты
Источник: 24 Канал
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