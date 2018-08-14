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"Місяць на зміни": ЄС висунув Польщі ультиматум

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ЄС виступила з ультиматумом
ЄС виступила з ультиматумом / dyvys.info

Єврокомісія надіслала Польщі останнє попередження щодо змін до судової реформи країни, надавши місяць на їх внесення. У разі невиконання, наступним кроком буде позов до Європейського суду.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Читайте також: У Польщі масові протести проти судової реформи

Раніше Єврокомісія вже надіслала ноту Польщі, теперішній ультиматум є останнім попередженням, надалі у разі відсутності вигонання вимог, буде скеровано позов до Європейського суду, рішення якого не підлягають оскарженню.

Нагадаємо, у квітні цього року набула чинності ініціатива, згідно з якою з липня суддям Верховного суду Польщі скоротили пенсійний вік. Раніше вони мали йти на пенсію з 70 років, а тепер – з 65. Критики такого кроку заявляють, що влада у такий спосіб усуватиме неугодних суддів з посад. 

У більше ніж двох десятках міст Польщі відбулися протести проти скандального закону.

Теги: Новини політики Євросоюз Новини Польщі Санкції
Джерело: 24 Канал
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