"Місяць на зміни": ЄС висунув Польщі ультиматум

Єврокомісія надіслала Польщі останнє попередження щодо змін до судової реформи країни, надавши місяць на їх внесення. У разі невиконання, наступним кроком буде позов до Європейського суду.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

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Раніше Єврокомісія вже надіслала ноту Польщі, теперішній ультиматум є останнім попередженням, надалі у разі відсутності вигонання вимог, буде скеровано позов до Європейського суду, рішення якого не підлягають оскарженню.

Today, we take next step in infringement procedure to protect the independence of the Polish Supreme Court. The Polish law is incompatible with EU law as it undermines the principle of judicial independence, including the irremovability of judges → https://t.co/74qrTdtStp pic.twitter.com/GGQJM5GTqu — European Commission (@EU_Commission) August 14, 2018

Нагадаємо, у квітні цього року набула чинності ініціатива, згідно з якою з липня суддям Верховного суду Польщі скоротили пенсійний вік. Раніше вони мали йти на пенсію з 70 років, а тепер – з 65. Критики такого кроку заявляють, що влада у такий спосіб усуватиме неугодних суддів з посад.

У більше ніж двох десятках міст Польщі відбулися протести проти скандального закону.