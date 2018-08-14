У Польщі українець повісився у лікарні

У міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства, що у Польщі, скоїв самогубство 59-річний громадянин України. Ймовірною причиною повішення чоловіка могла стати відсутність страхівки для лікування та загроза депортації в Україну.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на місцеві ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, чоловік заміняв на роботі в полі свого брата і з ним стався нещасний випадок. Зокрема, українцю розчавило таз, через що його госпіталізували.

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Через декілька днів перебування у лікарні, вранці, чоловік повісився у палаті для хворих. У медзакладі він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування та депортація на батьківщину.

Наразі польські правоохоронці допитали персонал лікарні, але ніхто з працівників закладу не знає, що могло стати причиною самогубства українця. Про смерть чоловіка повідомлено Посольство України у Польщі. Справу вивчає прокуратура.