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В Польше украинец повесился в больнице

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В польской больнице мужчина совершил самоубийство
В польской больнице мужчина совершил самоубийство / Фото из открытых источников

В городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства, что в Польше, совершил самоубийство 59-летний гражданин Украины. Вероятной причиной повешения мужчины могло стать отсутствие страховки для лечения и угроза депортации в Украину.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на местные СМИ.

По информации СМИ, мужчина заменял на работе в поле своего брат,а и с ним произошел несчастный случай. В частности, украинцу раздавило таз, по причине чего его госпитализировали.

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Через несколько дней пребывания в больнице, утром, мужчина повесился в палате для больных. В медучреждении он понял, что не имеет страхования, а как следствие этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.

Сейчас польские правоохранители допросили персонал больницы, но никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной самоубийства украинца. О смерти мужчины уведомлено Посольство Украины в Польше. Дело изучает прокуратура.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Польши Самоубийство
Источник: 24 Канал
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