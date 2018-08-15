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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Польша вас ищет": украинку депортировали из ЕС и внесли в "черный список" Шенгена

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Украинку депортировали из Польши и внесли в "черный список" Шенгена
Украинку депортировали из Польши и внесли в "черный список" Шенгена / Фото из открытых источников

Польша внесла украинку Людмилу Козловскую в Шенгенскую информационную систему SIS, а это означает немедленную депортацию из Евросоюза. Ее муж Бартош Крамек считает, что польское правительство так мстит за его общественную деятельность.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Onet.

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Людмила Козловская вместе с мужем руководят фондом "Открытый диалог". Женщина прилетела в Брюссель 12 августа, в столице Бельгии фонд имеет офис. "Открытый диалог" сотрудничает с Европарламентом в вопросах прав человека на востоке Европы и политических заключенных в Молдове, России, Украине и Казахстане.


Людмила Козловская вместе с мужем Бартошем Крамеком

Но главный офис организации – в Варшаве. Бартош Крамек известный в Польше акциями протеста и автор манифеста "Мы сможем: свергнем правительство!", в котором призвал к гражданскому неповиновению правительства. Фонд пытались запретить, и активисты выиграли дело против правительства в суде.

Я вышла из самолета и дала паспорт чиновнику. А он, когда проверил его в системе, спросил, какое я совершила преступление. Я сказала, что ни одного, а он: "почему Польша вас ищет?" Я уже знала, о чем идет речь,
– пояснила Козловская.

Польское МВД вписало женщину в Шенгенскую Информационную Систему и отметило "высшим предупреждением". Теперь она не сможет попасть на территорию Евросоюза. И утром следующего дня Людмилу депортировали в Киев первым же рейсом.

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Причины депортации засекречены. Предполагают, что речь идет об отношениях пары с Россией – хотя позицию "Открытого диалога" оценивают как проукраинскую. По словам аналитиков, дело больше напоминает события вокруг Святослава Шеремета, которому запрещен въезд в страну из-за "антипольских взглядов".

Теги: Новости Украины Шенген Евросоюз Новости Польши
Источник: 24 Канал
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