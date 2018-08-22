В Берліні затримали росіянина, який готував великий теракт

У Німеччині затримали 31-річного громадянина Росії Магомеда-Алі С. (його прізвище не розкривається), який збирався вчинити злочин із застосуванням вибухівки.

Про це повідомляє генпрокуратура Німеччини.

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У відомстві зазначили, що провели обшук в квартирі підозрюваного. 23 серпня суд розгляне питання про його арешт.

Росіянина звинувачують в підготовці до акту насильства, яке загрожувало державі, а також у підготовці до вибуху. За версією прокуратури, росіянин і людина на ім'я Клемент Б. в жовтні 2016 року збиралися влаштувати вибух в невстановленому місці в Німеччині.

Відомо, що в своїй квартирі вони зберігали вибухову речовину триацетон трипероксід. Їхнім планам завадила превентивна акція поліції.

Побоюючись обшуку в квартирі, чоловіки розділилися – Магомед-Алі залишився в Берліні, а його спільник в кінці жовтня 2016 переїхав до Франції. У квітні 2017 року Клемента Б. затримали в Марселі разом з іншим спільником за підготовку вибуху.