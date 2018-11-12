В Канаде сошел с рельсов поезд перевозивший химикаты

Поезд состоял из шести грузовых вагонов с промышленными химикатами и крупами. Состав сошел с рельсов в восточном районе Торонто.

Об этом сообщило издание CBC News.

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Спикер Совета по вопросам безопасности транспорта Канады Джули Леру заявила, что два вагона перевозили зерно, один – рис, и три – винилацетата (нетоксичное вещество, которое используют в производстве красок).

Отмечается, что по сообщениям пожарной службы Торонто химическое вещество не попало в окружающую среду, но правоохранители все же не подпускали никого ближе, чем на 300 метров к месту инцидента.

Причина аварии поезда пока остается неизвестной, ведется расследование. Сейчас в результате инцидента никто не пострадал.