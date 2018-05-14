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В Канаде сравнили Путина с Гитлером и призвали к действиям

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В мира просят не дать Путину шанс
В мира просят не дать Путину шанс / mir24.tv

Демократические страны должны отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в этом году в России.

Такое мнение выразили президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод и президент совета Центральной и Восточной Европы Канады Андрис Кестерис, сообщает "Укринформ".

Они убеждены, что если страны, которые получили право принимать в чемпионате участие, такие как: Англия, Франция, Швейцария, Швеция, Польша, Южная Корея, Япония, Испания и многие другие – объявят, что их команды не поедут на чемпионат мира в России, у ФИФА не будет другого выбора, кроме как перенести мероприятие или превратить его в фарс.

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Также Грод и Кестерис сравнили проведение ЧМ-2018 в путинской России с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.

Опять престижное международное событие проводится в государстве, возглавляемой кровожадным диктатором, нацеленным на уничтожение правил, по которым живет международное сообщество, 
отметили они.

По их мнению, свободный мир должен показать России готовность жестко реагировать на угрозы международному миру.

"Лишение России права на проведение чемпионата мира по футболу станет важным сигналом, что РФ следует изменить свое поведение", считают они.

Теги: Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Владимир Путин Канада
Источник: 24 Канал
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