У Канаді порівняли Путіна з Гітлером та закликали до дій

Демократичні країни мають відмовитися від участі у чемпіонаті світу з футболу, який пройде цього року в Росії.

Таку думку висловили президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод і президент ради Центральної та Східної Європи Канади Андріс Кестеріс, повідомляє "Укрінформ".

Вони переконані, що якщо країни, які отримали право брати у чемпіонаті участь, такі як: Англія, Франція, Швейцарія, Швеція, Польща, Південна Корея, Японія, Іспанія та багато інших – оголосять, що їх команди не поїдуть на чемпіонат світу до Росії, ФІФА не матиме іншого вибору, окрім як перенести захід або перетворити його у фарс.

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Також Ґрод і Кестеріс порівняли проведення ЧС-2018 у путінській Росії з Олімпіадою 1936-го року у нацистській Німеччині.

Знову престижна міжнародна подія проводиться у державі, очолюваній кровожерливим диктатором, націленим на знищення правил, за якими живе міжнародна спільнота,

– зазначили вони.

На їхню думку, вільний світ повинен показати Росії готовність жорстко реагувати на загрози міжнародному миру.

"Позбавлення Росії права на проведення Чемпіонату світу з футболу стане важливим сигналом, що РФ варто змінити свою поведінку", – вважають вони.