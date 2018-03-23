В Канаде трагически погиб украинский капитан судна

54-летний украинец, который был капитаном балкера SAGE AMAZON (ходит под флагом Либерии), погиб в Канаде.

Как сообщает издание fleetmon.com, несчастный случай произошел еще 17 марта. Судно зашло в канадский Порт-Даниэль (провинция Квебек, залив Святого Лаврентия). Балкер прибыл, чтобы взять груз цемента. Именно тогда мужчина упал с высоты 2-3 метров, из-за чего травмировал голову.

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Медики, которые сразу прибыли на место происшествия, не сумели реанимировать украинца, поэтому констатировали его смерть.

Отмечается, что она наступила из-за несчастного случая. Версия убийства не рассматривается.

Стоит отметить, что балкер до сих пор стоит на якоре в канадском порту.