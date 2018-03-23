У Канаді трагічно загинув український капітан судна

54-літній українець, який був капітаном балкера SAGE AMAZON (ходить під прапором Ліберії), загинув у Канаді.

Як повідомляє видання fleetmon.com, нещасний випадок стався ще 17 березня. Судно зайшло в канадський Порт-Даніель (провінція Квебек, залив Святого Лаврентія). Балкер прибув, щоб взяти вантаж цементу. Саме тоді чоловік впав з висоти 2-3 метрів, через що травмував голову.

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Медики, які одразу прибули на місце події, не зуміли реанімувати українця, тож констатували його смерть.

Зазначається, що вона наступила через нещасний випадок. Версія вбивства не розглядається.

Варто зазначити, що балкер досі стоїть на якорі у канадському порті.