В Канаде женщина впервые возглавит англиканскую церковь

Канадка Мелисса Скелтон впервые в истории Англиканской церкви станет архиепископом и митрополитом.

Об этом сообщает CBC News.

Читайте также: В Сан-Франциско состоялась церковная месса в честь Бейонсе: курьезные видео

Отмечается, что женщина получит сан архиепископа и митрополита и возглавит церковь в провинции Британская Колумбия и на территории Юкон. Также она сохранит сан епископа в Нью-Вестминстере.

Скелтон отметила, что только может поблагодарить Бога за предоставленную ей возможность стать первой женщиной-митрополитом Англиканской церкви.

Скелтон выросла в США в семье адвокатов. Перед тем, как стать священнослужительницей, она работала в компаниях Proctor&Gamble и Tom’s of Maine.