В Канаде женщина впервые возглавит англиканскую церковь
Канадка Мелисса Скелтон впервые в истории Англиканской церкви станет архиепископом и митрополитом.
Об этом сообщает CBC News.
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Отмечается, что женщина получит сан архиепископа и митрополита и возглавит церковь в провинции Британская Колумбия и на территории Юкон. Также она сохранит сан епископа в Нью-Вестминстере.
Скелтон отметила, что только может поблагодарить Бога за предоставленную ей возможность стать первой женщиной-митрополитом Англиканской церкви.
Скелтон выросла в США в семье адвокатов. Перед тем, как стать священнослужительницей, она работала в компаниях Proctor&Gamble и Tom’s of Maine.
Источник: 24 Канал
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