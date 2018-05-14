У Канаді жінка вперше очолить англіканську церкву

Канадійка Меліса Скелтон вперше в історії Англіканської церкви стане архієпископом і митрополитом.

Про це повідомляє CBC News.

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Зазначається, що жінка отримає сан архієпископа та митрополита і очолить церкву в провінції Британська Колумбія і в території Юкон. Також вона збереже сан єпископа у Нью-Вестмінстері.

Скелтон зазначила, що лише може подякувати Богові за надану їй можливість стати першою жінкою-митрополитом Англіканської церкви.

Скелтон виросла у США в сім’ї адвокатів. Перед тим, як стати священнослужителькою, вона працювала у компаніях Proctor & Gamble та Tom’s of Maine.