У Канаді жінка вперше очолить англіканську церкву
Канадійка Меліса Скелтон вперше в історії Англіканської церкви стане архієпископом і митрополитом.
Про це повідомляє CBC News.
Читайте також: В Сан-Франциско відбулась церковна меса в честь Бейонсе: курйозні відео
Зазначається, що жінка отримає сан архієпископа та митрополита і очолить церкву в провінції Британська Колумбія і в території Юкон. Також вона збереже сан єпископа у Нью-Вестмінстері.
Скелтон зазначила, що лише може подякувати Богові за надану їй можливість стати першою жінкою-митрополитом Англіканської церкви.
Скелтон виросла у США в сім’ї адвокатів. Перед тим, як стати священнослужителькою, вона працювала у компаніях Proctor & Gamble та Tom’s of Maine.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі