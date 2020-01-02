В Карпатах начался сезон снежных лавин: карта самых опасных мест
Со 2 января снеголавинный сезон в Карпатских горах объявлен открытым. Уровень опасности колеблется от низкого до умеренного.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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Лавинный сезон объявлен:
- на высокогорье восточной части Закарпатской области,
- в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей,
- в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.
Разметка карты: зеленый – низкий уровень опасности, желтый – умеренный уровень опасности / карта ГСЧС
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