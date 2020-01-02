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      У Карпатах розпочався сезон снігових лавин: карта найнебезпечніших місць

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      Снігові лавини у Карпатах / flowvella.com

      З 2 січня сніголавинний сезон в Карпатських горах оголошено відкритим. Рівень небезпеки коливається від низького до помірного.

      Про це повідомляє пресцентр Держслужби надзвичайних ситуацій.

      До теми: Напередодні Нового року у Карпатах довелося рятувати 12 туристів: що сталося

      Лавинний сезон оголошено:

      • на високогір'ї східної частини Закарпатської області,
      • в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей,
      • в районі діяльності сніголавинних станцій Плай і Пожежевська.


      Розмітка мапи: зелений – низький рівень небезпеки, жовтий – помірний рівень небезпеки / мапа ДСНС

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Сніг в Україні Карпати ДСНС Стихійні лиха Новини Закарпаття
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