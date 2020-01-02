У Карпатах розпочався сезон снігових лавин: карта найнебезпечніших місць
З 2 січня сніголавинний сезон в Карпатських горах оголошено відкритим. Рівень небезпеки коливається від низького до помірного.
Про це повідомляє пресцентр Держслужби надзвичайних ситуацій.
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Лавинний сезон оголошено:
- на високогір'ї східної частини Закарпатської області,
- в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей,
- в районі діяльності сніголавинних станцій Плай і Пожежевська.
Розмітка мапи: зелений – низький рівень небезпеки, жовтий – помірний рівень небезпеки / мапа ДСНС
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