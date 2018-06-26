В Карпатах потерялись две туристки из Москвы: детали

25 июня в Карпатах проводили горную поисковую операцию: в горах потерялись две россиянки. Женщины потеряли ориентиры во время прохождения маршрута.

Об этом сообщают в пресс-центре ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Две россиянки, двигаясь по маршруту потеряли ориентиры и заблудились в лесном массиве в районе горы Великий Верх Межгорского района. Специалисты горного поисково-спасательного отделения села Нижние Ворота Воловецкого района по телефону объяснили точки ориентирования и сумели вывести россиянок к водопаду Шипот,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в 22:30 двух женщин 1996 и 1997 года рождения встретили и доставили в туристический центр Пилипец.

Пострадавшие рассказали, что сильно промокли под проливным дождем и за сильного тумана и темного времени суток совсем не ориентировались на местности.

Напомним, 23 июня спасатели Закарпатья помогали спуститься с заснеженной горы 27 детям и 8 взрослым, находившихся в высокогорном лагере. На горе туристов застала непогода и из-за снега с туманом они не могли найти ориентиров, чтобы самостоятельно спуститься с вершины.