У Карпатах загубились дві туристки з Москви: деталі

25 червня у Карпатах проводили пошуково-гірську операцію: у горах загубилися дві росіянки. Жінки втратили орієнтири під час проходження маршруту.

Про це повідомляють у прес-центрі ДСНС України в Закарпатській області.

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Дві росіянки, рухаючись по маршруту втратили орієнтири та заблукали у лісовому масиві в районі гори Великий Верх Міжгірського району. Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота Воловецького району телефоном пояснили точки орієнтування та зуміли вивести росіянок до водоспаду Шипіт,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 22:30 двох жінок 1996 та 1997 року народження зустрілита доправили до туристичного центру Пилипець.

Потерпілі розповіли, що добряче змокли під проливним дощем і через сильний туман і темну пору доби зовсім не орієнтувалися на місцевості.

Нагадаємо, 23 червня рятувальники Закарпаття допомагали спуститися із засніженої гори 27 дітям та 8 дорослим, які перебували у високогірному таборі. На горі туристів застала негода і через сніг з туманом вони не могли знайти орієнтирів, щоб самотужки спуститися з вершини.