В Карпатах предупреждают о сходе лавин
В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная вероятность схода снежных лавин, опасность может достигать 3-го уровня.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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В связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей не исключают схода лавин.
Так как опасность может достигать 3-го уровня, спасатели советуют не ходить в горы.
В общем погода 20 апреля по всей Украине будет прохладной, столбики термометров будут показывать +8...+10 градусов. Несколько теплее будет на западе и юге страны.
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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