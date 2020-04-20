В Карпатах предупреждают о сходе лавин

В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная вероятность схода снежных лавин, опасность может достигать 3-го уровня.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей не исключают схода лавин.

Так как опасность может достигать 3-го уровня, спасатели советуют не ходить в горы.

В общем погода 20 апреля по всей Украине будет прохладной, столбики термометров будут показывать +8...+10 градусов. Несколько теплее будет на западе и юге страны.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала