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      У Карпатах попереджають про сходження лавин

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      У Карпатах очікують сходження лавин / Скриншот

      У Карпатах найближчими днями очікується значна ймовірність сходження снігових лавин, небезпека може сягати 3-го рівня.

      Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

      До теми Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні буде тепло, на заході ввечері – невеликий дощ

      У зв'язку з відлигою на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей не виключають сходження лавин.

      Так як небезпека може досягати 3-го рівня, рятувальники радять не ходити в гори.

      Загалом у п’ятницю, 3 квітня, погода по всій Україні має бути сухою, теплою та сонячною. Лише у західних областях увечері пройде невеликий дощ, а от у Карпатах – сніг. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів.


      Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: ДСНС Карпати Погода Новини України
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