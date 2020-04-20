У Карпатах попереджають про сходження лавин

У Карпатах найближчими днями очікується значна ймовірність сходження снігових лавин, небезпека може сягати 3-го рівня.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

До теми Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні буде тепло, на заході ввечері – невеликий дощ

У зв'язку з відлигою на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей не виключають сходження лавин.

Так як небезпека може досягати 3-го рівня, рятувальники радять не ходити в гори.

Загалом у п’ятницю, 3 квітня, погода по всій Україні має бути сухою, теплою та сонячною. Лише у західних областях увечері пройде невеликий дощ, а от у Карпатах – сніг. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу