У Карпатах попереджають про сходження лавин
У Карпатах найближчими днями очікується значна ймовірність сходження снігових лавин, небезпека може сягати 3-го рівня.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
До теми Прогноз погоди на 3 квітня: в Україні буде тепло, на заході ввечері – невеликий дощ
У зв'язку з відлигою на високогір'ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей не виключають сходження лавин.
Так як небезпека може досягати 3-го рівня, рятувальники радять не ходити в гори.
Загалом у п’ятницю, 3 квітня, погода по всій Україні має бути сухою, теплою та сонячною. Лише у західних областях увечері пройде невеликий дощ, а от у Карпатах – сніг. Температура повітря прогріється до +12...+14 градусів.
Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Що робити з авто після довгого простоюсьогодні , 09:09
-
Американська нафта подешевшала до $15 за барельсьогодні , 10:22
-
Кожному третьому готелю та ресторану в Німеччині загрожує банкрутствосьогодні , 08:50
-
Вівсяна каша з вишнею і горіхами від Євгена Клопотенко17 квітня , 20:09
-
Через карантин у Чехії сім'ям видають 13 тисяч крон, ФОПам – 25 тисячсьогодні , 07:40
-
Через коронавірус авіакомпанії втратять 314 мільярдів доларівсьогодні , 06:39