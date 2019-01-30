В Карпатах существует опасность схода лавин, – ГСЧС

В горах Львовской и Закарпатской областей спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности.

В горных районах Закарпатской области до сих пор сохраняется угроза оползней снега на дороги, отметили в ГСЧС.

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Опасность существует в связи с оттепелью и осадками в горах Львовской и Закарпатской областей. Поэтому спасатели предупредили о третьем уровне опасности.

К слову, всего есть пять уровней опасности схода лавины: первый уровень – низкий риск, пятый уровень – риск очень высокий.

Что такое лавина? Это масса снега, который сходит с вершины со скоростью от 20 м/с. Основными причинами схода лавины являются землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможно схождение отдельных природных средних и крупных лавин.